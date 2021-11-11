Без Госкино - не мой концепт: министр Ткаченко подал в отставку

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Решение Кабмина по Госкино принималось без согласованием с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - объяснил свое решение Ткаченко.

Он добавил, что такое решение Кабмина не единичное. "Согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось", - привел пример Ткаченко.

Как сообщалось, в ноябре свои должности потеряли сразу пять министров Кабмина Дениса Шмыгаля.