13:55  11 ноября
С завтрашнего дня на дорогах Украины будут проводить техосмотр транспорта
11:48  11 ноября
В Украине повысят пенсии: кто и на какую прибавку может рассчитывать
10:44  11 ноября
В Украине испытают еще два препарата от коронавируса
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2021, 14:22

Без Госкино - не мой концепт: министр Ткаченко подал в отставку

11 ноября 2021, 14:22
Читайте також українською мовою
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Читайте також
українською мовою

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Решение Кабмина по Госкино принималось без согласованием с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - объяснил свое решение Ткаченко.

Он добавил, что такое решение Кабмина не единичное. "Согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось", - привел пример Ткаченко.

Как сообщалось, в ноябре свои должности потеряли сразу пять министров Кабмина Дениса Шмыгаля.

Минкульт Александр Ткаченко отставка Госкино

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram