Без Госкино - не мой концепт: министр Ткаченко подал в отставку
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Решение Кабмина по Госкино принималось без согласованием с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности", - объяснил свое решение Ткаченко.
Он добавил, что такое решение Кабмина не единичное. "Согласно управленческой реформе, в начале года Правительством было принято решение о создании госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось", - привел пример Ткаченко.
Как сообщалось, в ноябре свои должности потеряли сразу пять министров Кабмина Дениса Шмыгаля.