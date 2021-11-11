ДБР звинуватило у дезертирстві головного охоронця Януковича

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України.

За даними ДБР, при цьому діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович.