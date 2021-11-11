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11 ноября 2021, 15:23

ГБР обвинило в дезертирстве главного охранника Януковича

11 ноября 2021, 15:23
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Фото из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности Президента Украины – в дезертирстве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мероприятиями по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины.

По данным ГБР, при этом действовал он по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экспрезидента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывшим чиновникам, которых считают участниками организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял беглый президент Виктор Янукович.

ГБР Виктор Янукович охрана дезертир подозрение

 
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