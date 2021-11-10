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10 листопада 2021, 18:19

Замість боротьби з корупцією на будівництві міністр Чернишов очолив її, – розслідування "Засланці"

10 листопада 2021, 18:19
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Міністр розвитку громад Олексій Чернишов замість боротьби з корупцією в будівництві встав біля її керма

Про це йдеться в розслідуванні програми "Засланці" Борислава Берези.

"Якби в Києві потрібно було поставити пам'ятник самому бездарному чиновнику, живому втіленню брехні, крадіжок, відкатів, божевільного багатства, я впевнений: це пам'ятник був би на честь нашого сьогоднішнього героя. Ця людина-символ корупції, хоча вважає себе директором "великого будівництва". Невідомий бізнесмен очолив одне з найбільш "хлібних" місць в Україні-Мінрегіон. І замість боротьби з корупцією на будівництві встав біля її керма", - каже Береза про Чернишова.

Він нагадав, що заради подолання корупції в будівництві була ліквідована Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) та створена Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ). Однак через діяльність Чернишова ГІАГ виявилася ще більш корумпованою, ніж ДАБІ. Розмір "відкатів" і хабарів тільки став в рази більше.

"Якщо в ДАБІ раніше можна було надати повний пакет і отримати згоду, а в окремих випадках це коштувало 5 доларів за кв. м, то ставки зросли до 15, 20, 30 доларів за 1 кв. м. і варіанту не платити не стало", – йдеться в розслідуванні.

Крім того, за даними розслідування, президентська програма "велике будівництво", за яку також відповідає Чернишов, перетворилася на великий обман. Об'єкти фінансуються за рахунок міст і областей, але на них з'являється табличка "велике будівництво". При цьому до 30% виділених на президентську програму державних коштів йде на "відкати".

"Коли ви бачите, що "Укравтодор" освоїв 100 млрд гривень, то з цієї суми десь 20-30 млрд йде на маржу", – розповідає в програмі редактор сайту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Архітектор Віктор Гліба в розслідуванні стверджує, що Чернишов працює в інтересах будівельних картелів. Зокрема, в якості бенефіціара будівельної мафії легалізував багатофункціональні комплекси та апартаменти в промзонах і т.д., а замість шкіл і лікарень міністр Чернишов будує елітне котеджне містечко в Конча-Заспі. У його декларації за 2019 рік зазначено, що він позичив 3,6 млн гривень ЖБК "Сонячний берег", який будує це містечко.

"Донедавна співзасновницею цього кооперативу була Елла Ніколаєнко-права рука Чернишова. Ще серед засновників - Олена Тимошенко. За інформацією ЗМІ, це його колишня секретарка. Як думаєте, який варіант більш реальний? Секретарка і радниця стільки заробляють, що стали будувати котеджі? Або Чернишов просто сам відмиває гроші через Своїх людей?", - задається питанням Береза.

Крім того, згідно з декларацією міністра, у сім'ї Чернишова є інша елітна нерухомість, багато антикваріату та інших коштовностей. Також їй належить ряд фірм, у тому числі в офшорах.

Олексій Чернишов Борислав Береза велике будівництво

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