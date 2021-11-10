Вместо борьбы с коррупцией на строительстве министр Чернышов возглавил ее, – расследование "Засланцы"

Об этом говорится в расследовании программы "Засланцы" Борислава Березы.

"Если бы в Киеве нужно было поставить памятник самому бездарному чиновнику, живому воплощению лжи, краж, откатов, безумного богатства, я уверен: это памятник был бы в честь нашего сегодняшнего героя. Этот человек – символ коррупции, хотя считает себя директором "Большого строительства". Неизвестный бизнесмен возглавил одно из самых "хлебных" мест в Украине – Минрегион. И вместо борьбы с коррупцией на строительстве встал у ее руля", - говорит Береза ​​о Чернышове.

Он напомнил, что ради преодоления коррупции в строительстве была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ, укр. - ДАБІ) и создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ, укр. - ДІАМ). Однако из-за деятельности Чернышова ГИАГ оказалась еще более коррумпированной, чем ГАСИ. Размер "откатов" и взяток только стал в разы больше.

"Если в ГАСИ раньше можно было предоставить полный пакет и получить согласие, а в отдельных случаях это стоило 5 долларов за кв. м, то ставки выросли до 15, 20, 30 долларов за 1 кв. м. И варианта не платить не стало", – говорится в расследовании.

Кроме того, по данным расследования, президентская программа "Большая стройка", за которую также отвечает Чернышов, превратилась в большой обман. Объекты финансируются за счет городов и областей, но на них появляется табличка "Большая стройка". При этом до 30% выделяемых на президентскую программу государственных средств идет на "откаты".

"Когда вы видите, что "Укравтодор" освоил 100 млрд гривен, то из этой суммы где-то 20-30 млрд идет на маржу", – рассказывает в программе редактор сайта "Наші гроші" Юрий Николов.

Архитектор Виктор Глеба в расследовании утверждает, что Чернышов работает в интересах строительных картелей. В частности, в качестве бенефициара строительной мафии легализовал многофункциональные комплексы и апартаменты в промзонах и т.д. А вместо школ и больниц министр Чернышов строит элитный коттеджный городок в Конча-Заспе. В его декларации за 2019 год отмечено, что он одолжил 3,6 млн гривен ЖСК "Солнечный берег", который строит этот городок.

"До недавнего времени соучредительницей этого кооператива была Элла Николаенко – правая рука Чернышова. Еще среди учредителей – Алена Тимошенко. По информации СМИ, это его бывшая секретарша. Как думаете, какой вариант более реален? Секретарша и советница столько зарабатывают, что стали строить коттеджи? Или Чернышов просто сам отмывает деньги через своих людей?" – задается вопросом Береза.

Кроме того, согласно декларации министра, у семьи Чернышова есть другая элитная недвижимость, много антиквариата и других драгоценностей. Также ей принадлежит ряд фирм, в том числе в оффшорах.