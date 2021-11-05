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05 листопада 2021, 13:25 13

Рада не змогла відсторонити Геращенко за виступ 2019 року

05 листопада 2021, 13:25 13
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Фото з відкритих джерел
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Пропозиція відсторонити нардепа Ірину Геращенко від участі в пленарних засіданнях через порівняння депутатів від монобільшості з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим, не була підтримана

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Верховна Рада не підтримала відсторонення нардепа, співголови фракції "Європейська солідарність” Ірину Геращенко від п’яти пленарних засідань парламенту за вислови на адресу депутатів фракції "Слуга народу” в 2019 році.

Відповідне рішення підтримали 190 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Як повідомлялося, Геращенко хочуть позбавити участі в 5-ти засіданнях Ради за виступ 2019 року.

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