Рада не змогла відсторонити Геращенко за виступ 2019 року
Пропозиція відсторонити нардепа Ірину Геращенко від участі в пленарних засіданнях через порівняння депутатів від монобільшості з "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим, не була підтримана
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Верховна Рада не підтримала відсторонення нардепа, співголови фракції "Європейська солідарність” Ірину Геращенко від п’яти пленарних засідань парламенту за вислови на адресу депутатів фракції "Слуга народу” в 2019 році.
Відповідне рішення підтримали 190 народних депутатів за мінімально необхідних 226.
Як повідомлялося, Геращенко хочуть позбавити участі в 5-ти засіданнях Ради за виступ 2019 року.
У Раді хочуть створити ТСК для розслідування смерті ПоляковаВсі новини »
05 листопада 2021, 13:17"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
05 листопада 2021, 12:48Третьякова не погодожується, що її відсторонять від участі в засіданнях Ради, і скаржиться на "політичний булінг"
05 листопада 2021, 10:01
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабмін, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість