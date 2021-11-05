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05 ноября 2021, 13:25 13

Рада не смогла отстранить Геращенко за выступление 2019 года

05 ноября 2021, 13:25 13
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Фото из открытых источников
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Предложение отстранить нардепа Ирину Геращенко от участия в пленарных заседаниях за сравнение депутатов от монобольшинства с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым, не было поддержано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Верховная Рада не поддержала отстранение нардепа, сопредседателя фракции "Европейская солидарность” Ирину Геращенко от пяти пленарных заседаний парламента за высказывания в адрес депутатов фракции "Слуга народа” в 2019 году.

Соответствующее решение поддержали 190 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщалось, Геращенко хотят лишить участия в 5-ти заседаниях Рады за выступление 2019 года.

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