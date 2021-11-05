У Раді хочуть створити ТСК для розслідування смерті Полякова

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Народний депутат Анна Скороход (депутатська група "Партія "За майбутнє") закликає створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування смерті народного депутата Антона Полякова

Про це вона заявила на пленарному засіданні 5 листопада, пише RegioNews.

"Антон Поляков не ворог, а людина, яка вважала своїм обов’язком боротися за правду та справедливість.., для якої принциповість була на першому місці, яка ніколи не була зламана системою... Хто б що не говорив, його вбили. Ми як колеги маємо розібратися в цій справі. Це наш обов‘язок перед Антоном Поляковим. Я прошу всіх вас створити тимчасову слідчу комісію, завдяки якій ми зможемо повноцінно розібратися в цій справі і дійти того чи іншого висновку щодо його смерті", – заявила Скороход.

Депутат зазначила, що кандидатури до відповідної ТСК подали всі парламентські фракції та групи, окрім "Слуги народу", і закликала голову фракції "СН" Давида Арахамію зробити це найближчим часом.

"Я дуже прошу на наступному пленарному тижні проголосувати за цю ТСК", – додала Скороход.

Після цього народні депутати вшанували пам‘ять Антона Полякова хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що народний депутат Антон Поляков помер 8 жовтня. 27 жовтня МВС заявило, що у крові Полякова, крім метадону, виявили димедрол.

12 жовтня у МВС повідомили, що водій таксі деякий час їхав за машиною з Полякова, перш ніж забрати його до себе в авто.

Національна поліція не розглядає версію вбивства депутата Верховної Ради Антона Полякова, він не був п'яний.

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів повідомив, що нардепку Ганну Скороход допитували у справі щодо загибелі Полякова. За його словами, Скороход відкинула припущення про вбивство Полякова. Напередодні співмешканка Полякова нардепка Ганна Скороход заявила, що його вбили.