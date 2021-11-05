"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
Нардепа від "Слуги народу" Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної Ради
Як пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту, відповідне рішення підтримали 234 нардепи.
Одразу після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив її залишити сесійну залу.
Зазначимо, скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті "Слуги народу" після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало "одним ворогом менше".
Нагадаємо, що раніше сама Третьякова не погоджувалася з цим рішенням. Вона заявляла, що не бачить підстав для позбавлення її можливості брати участь у пленарних засіданнях Ради, оскільки вона не виголошувала ніяких образливих слів.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабмін, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість