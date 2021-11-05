"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова

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Як пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту, відповідне рішення підтримали 234 нардепи.

Одразу після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив її залишити сесійну залу.

Зазначимо, скандал навколо неетичної поведінки Третьякової спалахнув через її повідомлення у фракційному чаті "Слуги народу" після смерті народного депутата Антона Полякова, в якому вона сказала про те, що стало "одним ворогом менше".

Нагадаємо, що раніше сама Третьякова не погоджувалася з цим рішенням. Вона заявляла, що не бачить підстав для позбавлення її можливості брати участь у пленарних засіданнях Ради, оскільки вона не виголошувала ніяких образливих слів.