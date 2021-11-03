Арахамія анонсував на завтра призначення чотирьох міністрів

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Верховна Рада у четвер розгляне призначення на посади чотирьох міністрів

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Завтра будуть чотири (призначення міністрів — ред.) і пан Штучний (керівником апарату Верховної Ради — ред.), — сказав Арахамія.

Питання щодо заміщення Романа Абрамовського на посаді міністра захисту довкілля та природних ресурсів України "поки що відклали”, зазначив нардеп.

З його слів, на засіданні уряду т.в.о. міністра мають призначити чинного заступника міністра Руслана Стрільця.

Потім за 1-2 тижня визначимось і підемо до зали, — додав Арахамія.

Як повідомлялося, сьогодні Рада відправила у відставку міністра оборони Тарана, звільнила міністрів Любченка та Резнікова, відправила у відставку міністра екології Абрамовського.