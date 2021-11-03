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03 ноября 2021, 15:47 160

Арахамия анонсировал на завтра назначение четырех министров

03 ноября 2021, 15:47 160
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада в четверг рассмотрит назначение на должности четырех министров

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Завтра будут четыре (назначение министров — ред.) и господин Штучный (руководителем Аппарата Верховной Рады — ред.), — сказал Арахамия.

Вопрос о замещении Романа Абрамовского на должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины "пока отложили”, отметил нардеп.

По его словам, на заседании правительства в.и.о. министра должны назначить действующего заместителя министра Руслана Стрельца.

Потом за 1-2 недели определимся и пойдем в зал, — добавил Арахамия.

Как сообщалось, сегодня Рада отправила в отставку министра обороны Тарана, уволила министров Любченко и Резникова, отправила в отставку министра экологии Абрамовского.

Также "Слуга народа" официально выдвинула нардепку Верещук на должность министра реинтеграции.

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