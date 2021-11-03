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03 листопада 2021, 15:31 6

Арахамія про звільнення Любченка: жінка віце-прем'єр буде краще

03 листопада 2021, 15:31 6
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з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що колишній перший віцепремʼєр – міністр економіки Олексій Любченко - "нормальний менеджер", однак краще, щоб на цій посаді була жінка.

Як передає RegioNews про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту

За його словами, Любченка звільнили, оскільки він написав відповідну заяву

"Я бачив заяву. Я з самого початку вам сказав, що є заява... Основна причина (звільнення. - Ред.) - ми задовольняємо його заяву", - сказав Арахамія.

Він також зазначив, що призначення жінки віцепрем'єром - "краще для гендерного балансу".

"Любченко - нормальний менеджер. Просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще", - додав Арахамія.

Нагадаємо, що 3 листопада у Верховній Раді стався міністропад. Своїх посад позбулися віце-прем’єр Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко, міністр екології Роман Абрамовський, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков та міністр оборони Андрій Таран.

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