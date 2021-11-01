"Слуга народу" хоче повернути на посаду екс-керівника апарату Ради, який конфліктував з Разумковим
Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру В’ячеслава Штучного на посаду керівника апарату Верховної Ради
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм речниці фракції монобільшості Юлії Палійчук
"Слуга Народу", як фракція монобільшості, підтримала пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради", - зазначила речниця.
Вона також нагадала, що В’ячеслав Штучний уже очолював апарат ВР із вересня 2019 р. по липень 2020 р.
Згідно з Регламентом кандидатуру керівника апарату парламенту вносить Голова Верховної Ради
Нагадаємо, що Штучний за офіційною версією сам попросив його звільнити з посади керівника апарату. За неофіційною інформацією у нього був конфлікт з ексспікером Дмитром Разумковим, який вбачав у ньому "шпигуна Банкової".
Кандидатуру Штучного на посаду керівника апарату парламенту "Слуга народу" пропонувала і Разумкова, однак той відмовився