"Слуга народу" хоче повернути на посаду екс-керівника апарату Ради, який конфліктував з Разумковим

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм речниці фракції монобільшості Юлії Палійчук

"Слуга Народу", як фракція монобільшості, підтримала пропозицію висунути В’ячеслава Штучного кандидатом на посаду керівника апарату Верховної Ради", - зазначила речниця.

Вона також нагадала, що В’ячеслав Штучний уже очолював апарат ВР із вересня 2019 р. по липень 2020 р.

Згідно з Регламентом кандидатуру керівника апарату парламенту вносить Голова Верховної Ради

Нагадаємо, що Штучний за офіційною версією сам попросив його звільнити з посади керівника апарату. За неофіційною інформацією у нього був конфлікт з ексспікером Дмитром Разумковим, який вбачав у ньому "шпигуна Банкової".

Кандидатуру Штучного на посаду керівника апарату парламенту "Слуга народу" пропонувала і Разумкова, однак той відмовився