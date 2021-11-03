Ляшко назвав три області, які на порозі переходу у "червону" зону

Фото: сайт МОЗ

В Україні можуть розширити "червону" зону карантину. Ще три області під загрозою потрапляння в цю зону

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, пише RegioNews.

За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.

"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки шкіл в Україні пішли на канікули через коронавірус.

Також мер столиці Віталій Кличко розповів, як довго Київ може перебувати у "червоній" зоні.