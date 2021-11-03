Ляшко назвав три області, які на порозі переходу у "червону" зону
В Україні можуть розширити "червону" зону карантину. Ще три області під загрозою потрапляння в цю зону
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, пише RegioNews.
За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.
"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області", - заявив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки шкіл в Україні пішли на канікули через коронавірус.
Також мер столиці Віталій Кличко розповів, як довго Київ може перебувати у "червоній" зоні.
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