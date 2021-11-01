Кличко розповів, як довго Київ може перебувати у червоній зоні

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Київ може перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки протягом місяця. Наразі немає тенденції до зниження рівня захворюваності на COVID-19

Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер столиці Віталій Кличко

Він пояснив, що тривалість локдауну у Києві залежатиме від захворюваності й заповнюваності ліжок у лікувальних закладах міста. Водночас сьогодні в столиці поки що не спостерігається зниження динаміки. За даними мера місця у COVID-реанімаціях столичних лікарень закінчуються.

"Все це залежить від цифр, які ми отримуємо від захворюваності й від заповнюваності ліжок, але фахівці попередньо кажуть, що це може продовжуватися протягом місяця. Дійсно, якщо протягом 2-3 тижнів будемо бачити динаміку на пониження, якщо критерії входитимуть до помаранчевої зони, то будемо пропонувати комісії ТЕБ та НС понизити статус зони", - заявив мер Києва.

Зокрема, як додав Кличко, на думку вірусологів, Київ навіть ще не досяг піку захворюваності на коронавірус.

"Але на жаль, на сьогодні такої тенденції немає. І вірусологи кажуть, що піку ми ще не досягли", - зауважив міський голова.

Нагадаємо, що з 1 листопада Київ перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки

Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов нагадав, що червоний рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

"Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані", - нагадав він.

Нагадаємо, що наразі понад половина регіонів вже у "червоній" зоні.

З 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області