Ляшко назвал три области, которые на пороге перехода в красную зону

Фото: сайт Минздрава

В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, пишет RegioNews.

По его словам, в этой зоне уже находится 16 регионов.

"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольские области", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, сколько школ в Украине ушли на каникулы из-за коронавируса.

Также мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как долго Киев может находиться в "красной" зоне.