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03 ноября 2021, 12:28 17

Ляшко назвал три области, которые на пороге перехода в красную зону

03 ноября 2021, 12:28 17
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Фото: сайт Минздрава
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В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, пишет RegioNews.

По его словам, в этой зоне уже находится 16 регионов.

"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольские области", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, сколько школ в Украине ушли на каникулы из-за коронавируса.

Также мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как долго Киев может находиться в "красной" зоне.

Виктор Ляшко Минздрав красная зона карантин

 
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