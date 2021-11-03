Ляшко назвал три области, которые на пороге перехода в красную зону
В Украине могут расширить "красную" зону карантина. Еще три области под угрозой попадания в эту зону
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге, пишет RegioNews.
По его словам, в этой зоне уже находится 16 регионов.
"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольские области", - заявил он.
Напомним, ранее стало известно, сколько школ в Украине ушли на каникулы из-за коронавируса.
Также мэр столицы Виталий Кличко рассказал, как долго Киев может находиться в "красной" зоне.
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