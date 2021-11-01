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01 листопада 2021, 11:42 161

У чоловіка з Київщини вилучили наркотики та психотропи на пів мільйона гривень

01 листопада 2021, 11:42 161
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Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Київщини, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Чоловік збував "товар" через віртуальну наркокрамницю, створену в одному із месенджерів. Під час обшуку у фігуранта виявили наркотичні речовини, схожі на кокаїн, канабіс, гашиш", - йдеться у повідомленні.

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених засобів складає близько 500 тисяч гривень.

Речові докази слідчі вилучили та направили на проведення відповідних експертиз, а чоловіка затримали. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області.

наркотики поліція затримання область товари

 
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