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01 ноября 2021, 13:06 121

В Черновицкой области на выборах поселкового главы райцентра самовыдвиженец победил выдвиженца от "слуг народа"

01 ноября 2021, 13:06 121
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Фото из открытых источников
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Победу на выборах главы Кельменецкой территориальной общины в Черновицкой области одерживает действующий секретарь Кельменецкой поселкового совета, самовыдвиженец Богдан Олийник

Об этом сообщили в Кельменецкой поселковой ТИК, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Согласно предварительным данным, Олийник по итогам голосования получил наибольшее количество голосов избирателей – 1751.

На втором месте по количеству голосов избирателей – самовыдвиженка Галина Слухинская, которую поддержали 1498 избирателей.

Сергея Буняка, который ранее возглавлял Кельменецкую ТГ, поддержали 1044 избирателя.

Известно, что вчера, 31 октября в Кельменцах состоялись выборы поселкового головы. За эту должность соревновались 9 кандидатов. Главу общины выбирали жители райцентра Кельменцы, а также 23-х сел.

Эти выборы состоялись в связи с тем, что предыдущий поселковый голова Кельменцев Сергей Буняк в апреле 2021 года досрочно ушел в отставку. Тогда он сообщил, что его отставка связана с конфликтом с представителями "Слуги народа" и других политических сил. Интересно, что на этих внеочередных выборах Буняк баллотировался на пост поселкового головы именно как выдвиженец партии "Слуга народа".

Как сообщалось, в Одесской области не смогли провести выборы из-за нехватки средств на печать бюллетеней.

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