11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
08:52  01 ноября
Киев официально перешел в "красную" зону: список ограничений
08:06  01 ноября
На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 11:00 11

Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции

01 ноября 2021, 11:00 11
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке по собственному желанию

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Член Правительства - вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил он.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новым министром обороны Украины может стать действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также сообщалось, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность.

ВР министр Алексей Резников Минрегион должность

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua