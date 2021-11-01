Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке по собственному желанию

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Член Правительства - вице-премьер-министр Украины – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил он.

Соответствующее заявление зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новым министром обороны Украины может стать действующий вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также сообщалось, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность.