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22 жовтня 2021, 14:59 14

У Верховному суді обрали нового голову установи: хто ним став

22 жовтня 2021, 14:59 14
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Фото з відкритих джерел
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Пленум Верховного суду таємним голосуванням обрав нового главу Верховного суду - секретаря Великої палати Верховного суду суддю Всеволода Князєва

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

На підтримку кандидатури Князєва на пост глави суду проголосували 98 суддів Верховного суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Відомо, що Князєв у 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Він почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.

суд Верховний суд

 
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