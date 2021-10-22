У Верховному суді обрали нового голову установи: хто ним став

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

На підтримку кандидатури Князєва на пост глави суду проголосували 98 суддів Верховного суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Відомо, що Князєв у 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Він почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.