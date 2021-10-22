У Верховному суді обрали нового голову установи: хто ним став
Пленум Верховного суду таємним голосуванням обрав нового главу Верховного суду - секретаря Великої палати Верховного суду суддю Всеволода Князєва
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.
На підтримку кандидатури Князєва на пост глави суду проголосували 98 суддів Верховного суду.
За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.
Відомо, що Князєв у 2001 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю, дія якого була зупинена у 2013 році. Він почав працювати суддею у 2013 році, а у 2015 році став головою Миколаївського окружного адміністративного суду.
Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.