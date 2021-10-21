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21 жовтня 2021, 21:31 34

До ОАСК надійшла заява про зупинення добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ

21 жовтня 2021, 21:31 34
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адмінсуд Києва просять зупинити дію Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів за квотою Ради суддів України

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Окружного адмінсуду столиці, передає RegioNews.

Окружний адміністративний суд міста Києва просять зупинити дію Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради для формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України, — йдеться в повідомленні.

Заявником вказано суддя Верховного Суду Олег Ткачук, відповідачем — Рада суддів України.

Зараз Окружний адмінсуд вирішує питання про наявність правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося у вересні, від початку року 110 суддів подали заяву про відставку.

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