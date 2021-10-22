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22 жовтня 2021, 16:14 6

В ОП відреагували на напад на будинок Жовкви

22 жовтня 2021, 16:14 6
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Фото з відкритих джерел
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В Офісі Президента сподіваються, що замовників нападу на будинок заступника керівника ОП Ігоря Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви

Про це у коментарі журналістам повідомив речник Президента Сергій Никифоров, передає RegioNews.

Сьогодні справді скоїли напад на будинок заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. На щастя, ані він, ні хтось інший не постраждали. Хочемо відзначити професійну роботу поліції, яка вже затримала імовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії. Тепер сподіваємося на швидке встановлення замовників та мотивів цього нападу. А також притягнення їх до відповідальності, — заявив Никифоров.

Прессекретар Президента додав, що Жовква вже дав свідчення і нині на робочому місці.

З його слів, така спроба залякати ОП чи його є неприпустимою у цивілізованій країні, — відзначив Никифоров.

Як повідомлялося, у Києві чоловік кинув в будинок заступника керівника Офісу президента коктейль Молотова.

Офіс президента напад Сергій Никифоров Ігор Жовква

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