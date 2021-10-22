В ОП отреагировали на нападение на дом Жовквы

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В Офисе Президента надеются, что заказчиков нападения на дом заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы

Об этом в комментарии журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

Сегодня действительно совершили нападение на дом заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. К счастью, ни он, ни кто-либо другой не пострадали. Хотим отметить профессиональную работу полиции, которая уже задержала предполагаемого правонарушителя и проводит с ним следственные действия. Теперь надеемся на скорейшее установление заказчиков и мотивов этого нападения. А также привлечение их к ответственности, — заявил Никифоров.

Прессекретарь Президента добавил, что Жовква уже дал показания и сейчас на рабочем месте.

По его словам, такая попытка запугать ОП или его недопустима в цивилизованной стране, - отметил Никифоров.

Как сообщалось, в Киеве мужчина бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента коктейль Молотова.