Зеленський ініціював позачергове засідання Ради: що розглянуть

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Президент України Володимир Зеленський ініціював скликання позачергового засідання парламенту. Засідання може відбутися вже цього тижня

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал нардепа від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, який додав до посту копію відповідного листа Глави держави до спікера Руслана Стефанчука з переліком законопроєктів до розгляду.

Зокрема, у порядку денному, який пропонує президент, проєкт закону №4507 про енергоефективність та проєкт закону про охорону прав на сорти рослин та про насіння та садивний матеріал.

Також Зеленський пропонує розглянути проєкт закону про альтернативні види палива №5464 щодо розвитку біометану, а також ініціативу стосовно Нацкомісії з питань електронних комунікацій.

Крім цього у порядку денному низка ратифікацій міжнародних угод.

Позачергове засідання може відбутися вже цього тижня.