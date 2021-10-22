У Києві чоловік кинув в будинок заступника керівника Офісу президента коктейль Молотова

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В Дарницькому районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції

Про це інформує RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Встановлено, що затриманий - 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер "Telegram".

Замовники обіцяли заплатили 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ.

Оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, що 26 серпня невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого ВР з прав людини. За словами Людмили Денісової, ніхто з працівників секретаріату не постраждав. Зловмисника оперативно затримали.