У РНБО заявили, що МВС помилково внесло до списку злодіїв в законі 108 осіб: у Зеленського вже проводять перевірки

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В Офісі президента запевняють, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку понад сто осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі DW, пише RegioNews.

Відомо, що секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю, 15 жовтня, визнав, що у рішенні Ради нацбезпеки, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, раніше була допущена помилка відносно 108 осіб.

У відповідь на запит журналістів до Офісу президента щодо розслідування причин такої "помилки" та її наслідків, Подоляк закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок" тих чи інших санкційних рішень. За його словами, при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками МВС, коли відомство очолював Арсен Аваков.

За словами Подоляка, на цей час у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і перевіряється, чи були вони умисними.

"Ця перевірка ще не завершилася", - наголосив він.

Нагадаємо, що у травні Зеленський оголосив про санкції проти 557 злодіїв у законі. Відомо, що 542 злодії в законі - це іноземні громадяни, і тільки 15 – громадяни України. Зеленський тоді ж поінформував, що кількість злодіїв у законі, які перебувають в Україні на волі, зменшилася з 34 до 17 осіб.

Також повідомлялося, що правоохоронцями під час обшуків у затриманих "злодіїв в законі" Умки та Лаши Свана було вилучено понад $3,2 мільйона так званого злочинного "общака".