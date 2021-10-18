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18 жовтня 2021, 14:34 126

Кличко ініціює створення районних рад в Києві

18 жовтня 2021, 14:34 126
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Міський голова столиці Віталій Кличко ініціював розгляд Київською міською радою питання про створення районних рад у Києві

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Я ініціюю розгляд Київрадою питання щодо створення районних рад в Києві і вже на одній з найближчих сесіях Київрада його розгляне", - повідомив він.

На думку Кличка, депутати районних рад зможуть краще представляти інтереси киян, сприятимуть посиленню прозорості використання бюджетних коштів та більш оперативно реагувати на проблеми місцевих мешканців.

Нагадаємо, керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про плани влади щодо київського міського голови Віталія Кличка. Так, згідно з новим законом про столицю, який мають прийняти у Раді ще до кінця 2021 року, посади міського голови та очільника КМДА мають розподілити. Кличку при цьому залишать лише посаду мера.

Київ засідання Віталій Кличко Район депутати Рада

 
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