Уряд погодив призначення трьох заступників голів ОДА

Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Повідомляється, що уряд погодив наступні призначення:

Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Сірко Людмили Іванівни заступницею голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Також повідомляється про звільнення Білана Олександра Михайловича з посади заступника генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо”.

Також тимчасово покладено виконання обов’язків:

— державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;

— генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо” на Пересту Яна Івановича.

Окрім цього, погоджено призначення Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;

— Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін погодив призначення очільників двох районів.