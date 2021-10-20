Уряд погодив призначення трьох заступників голів ОДА
Серед сьогоднішніх кадрових рішень уряду – погодження призначення трьох заступників голів ОДА
Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає RegioNews.
Повідомляється, що уряд погодив наступні призначення:
Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
Сірко Людмили Іванівни заступницею голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Також повідомляється про звільнення Білана Олександра Михайловича з посади заступника генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо”.
Також тимчасово покладено виконання обов’язків:
— державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;
— генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо” на Пересту Яна Івановича.
Окрім цього, погоджено призначення Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;
— Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як повідомлялося, сьогодні Кабмін погодив призначення очільників двох районів.