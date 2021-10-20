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20 жовтня 2021, 19:05 9

Уряд погодив призначення трьох заступників голів ОДА

20 жовтня 2021, 19:05 9
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Серед сьогоднішніх кадрових рішень уряду – погодження призначення трьох заступників голів ОДА

Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Повідомляється, що уряд погодив наступні призначення:

Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

Сірко Людмили Іванівни заступницею голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Також повідомляється про звільнення Білана Олександра Михайловича з посади заступника генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо”.

Також тимчасово покладено виконання обов’язків:

— державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;

— генерального директора Державного концерну "Ядерне паливо” на Пересту Яна Івановича.

Окрім цього, погоджено призначення Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;

— Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомлялося, сьогодні Кабмін погодив призначення очільників двох районів.

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