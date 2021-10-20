Правительство согласовало назначение трех заместителей председателей ОГА

Об этом в своем Telegram информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Сообщается, что правительство согласовало следующие назначения:

Клянцка Николая Васильевича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

Сирко Людмилы Ивановны заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;

Калинина Максима Витальевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.

Также сообщается об увольнении Билана Александра Михайловича с должности заместителя генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо”.

Также временно возложено исполнение обязанностей:

- государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Бояркину Елену Анатольевну;

— генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо” на Пересту Яна Ивановича.

Кроме этого, согласовано назначение Процько Владимира Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы экспортного контроля;

- Вишнева Виктора Михайловича заместителем председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как сообщалось, сегодня Кабмин согласовал назначение руководителей двух районов.