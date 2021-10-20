Правительство согласовало назначение трех заместителей председателей ОГА
Среди сегодняшних кадровых решений правительства - согласование назначения трех заместителей глав ОГА
Об этом в своем Telegram информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает RegioNews.
Сообщается, что правительство согласовало следующие назначения:
Клянцка Николая Васильевича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
Сирко Людмилы Ивановны заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации;
Калинина Максима Витальевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.
Также сообщается об увольнении Билана Александра Михайловича с должности заместителя генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо”.
Также временно возложено исполнение обязанностей:
- государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Бояркину Елену Анатольевну;
— генерального директора Государственного концерна "Ядерное топливо” на Пересту Яна Ивановича.
Кроме этого, согласовано назначение Процько Владимира Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы экспортного контроля;
- Вишнева Виктора Михайловича заместителем председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Как сообщалось, сегодня Кабмин согласовал назначение руководителей двух районов.