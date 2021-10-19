Уряд доручив регіонам збільшити кількість COVID-щеплень до 1,5 млн на тиждень

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив наростити темпи вакцинації в Україні від коронавірусу до 1,5 млн щеплень на тиждень

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Всі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад, Полтавська і Херсонська області вже довели здатність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив він.

Також повідомляється, що найвищий добовий рекорд, який був встановлений останнім часом, становить 193 000 щеплень на добу.

Ляшко підкреслив, що головне завдання для місцевої влади - збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графіки їх роботи максимально зручними для населення.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що у регіонах "червоної" зони потрібно прискорити вакцинацію.