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20 жовтня 2021, 14:59 9

Кабмін погодив призначення очільників двох районів

20 жовтня 2021, 14:59 9
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з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив призначення очільників двох районних державних адміністрацій. Остаточне рішення щодо працевлаштування цих осіб ухвалить президент України Володимир Зеленський

Зокрема, урядовці погодили призначення Губенка Віктора Григоровича головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області, а також Назіма Володимира Івановича головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області, пише RegioNews з посиланням на Телеграм народного депутата Олексія Гончаренка

Також Кабмін поновив Стоєцького Василя Федоровича на посаді заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (з 25 березня 2015 р., на виконання рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 16 травня 2018 р.).

Одразу ж на цьому засіданні, Кабмін звільнив Стоєцького Василя Федоровича з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (вважати Стоєцького В. Ф. звільненим з посади заступника Голови ДСНС 28 серпня 2017 р. у зв’язку із досягненням ним граничного віку перебування на службі (пункт 2 частини другої статті 106 Кодексу цивільного захисту України)).

Цим же рішенням урядовці звільнили Протаса Святослава Вікторовича з посади заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Кабмін ДСНС Район епідемія

 
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