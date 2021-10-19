Стали відомі прізвища кандидатів на посаду міністра екології – ЗМІ

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За інформацією ЗМІ, на заміну міністру захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роману Абрамовському претендують уже чотири кандидати

Як передає RegioNews, про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на свої джерела.

За даними "Бабеля", серед кандидатів на заміну Абрамовського — голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, колишній голова Державної екологічної інспекції та екснардеп Єгор Фірсов, депутат від "Слуги народу" Андрій Жупанин і Руслан Стрілець — заступник Абрамовського.

Як повідомлялося, сьогодні Арахамія повідомив, що очільник Мінприроди Абрамовський вже написав заяву про відставку.

Раніше РНБО просило Кабмін перевірити керівництво Мінекології.