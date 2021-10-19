"Посада цікава": Корнієнко заявив про можливе призначення нового керівника Апарату Ради

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Про це він заявив в інтерв'ю журналістам, передає RegioNews з посилання на Цензор.нет.

За словами Корнієнка, Рада може призначити керівника Апарату ВР наступного пленарного тижня.

"Поки ми обговорювали ті три кандидатури, які Давид Георгійович (Арахамія. - ред.) направив тодішньому голові ВР Дмитру Олександровичу Разумкову, але я думаю, що можуть з'явитися й інші кандидатури, тому що керівник Апарату у нас це така цікава посада", - вважає Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада обрала першим віцеспікером лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.