На Донбасі зафіксовано обстріли із заборонених озброєнь, один боєць ООС отримав поранення

Фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, у напрямі Авдіївки, Верхньоторецького та Зайцевого окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки бойовики двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Станом на 7 годину ранку, 20 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 жовтня з боку окупаційних військ було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.