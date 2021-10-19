Рада змінила статус НАБУ

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Про це повідомляють на сайті Центру протидії корупції (ЦПК), передає RegioNews.

Верховна рада 304 голосами прийняла законопроєкт 5459-1, який приведе Закон про НАБУ у відповідність Конституції України, усуне прогалини в законі та невизначеність щодо чинного Директора Бюро, які виникли після минулорічних рішень Конституційного Суду, - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт передбачає зміну статусу НАБУ на орган виконавчої влади, але при цьому закріплює гарантії незалежності Бюро від Уряду: чітко забороняє Кабміну втручатись в діяльність органу, забороняє скасовувати акти НАБУ, не дозволяє надавати вказівки чи доручення щодо діяльності Бюро чи конкретних кримінальних проваджень, звільнити Директора НАБУ Уряд зможе лише з чітко визначених підстав та за підтримки такого рішення 2/3 членів КМУ тощо.

У Центрі протидії корупції зазначають, що зміна статусу НАБУ не потребуватиме ніяких додаткових рішень і Бюро зможе безперешкодно продовжувати свою роботу.

Також запроваджується нова процедура добору Директора НАБУ. Новий директор органу буде обраний на прозорому конкурсі, з визначальним голосом міжнародних експертів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила за основу законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.