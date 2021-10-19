Рада змінила статус НАБУ
Рада проголосувала за зміну статусу НАБУ, забезпечивши незалежність органу
Про це повідомляють на сайті Центру протидії корупції (ЦПК), передає RegioNews.
Верховна рада 304 голосами прийняла законопроєкт 5459-1, який приведе Закон про НАБУ у відповідність Конституції України, усуне прогалини в законі та невизначеність щодо чинного Директора Бюро, які виникли після минулорічних рішень Конституційного Суду, - йдеться в повідомленні.
Законопроєкт передбачає зміну статусу НАБУ на орган виконавчої влади, але при цьому закріплює гарантії незалежності Бюро від Уряду: чітко забороняє Кабміну втручатись в діяльність органу, забороняє скасовувати акти НАБУ, не дозволяє надавати вказівки чи доручення щодо діяльності Бюро чи конкретних кримінальних проваджень, звільнити Директора НАБУ Уряд зможе лише з чітко визначених підстав та за підтримки такого рішення 2/3 членів КМУ тощо.
У Центрі протидії корупції зазначають, що зміна статусу НАБУ не потребуватиме ніяких додаткових рішень і Бюро зможе безперешкодно продовжувати свою роботу.
Також запроваджується нова процедура добору Директора НАБУ. Новий директор органу буде обраний на прозорому конкурсі, з визначальним голосом міжнародних експертів.
Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила за основу законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.