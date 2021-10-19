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19 жовтня 2021, 12:04 19

Рада обрала Корнієнка першим віце-спікером

19 жовтня 2021, 12:04 19
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з відкритих джерел
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Верховна Рада обрала першим віце-спікером лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

"Вітаю, Олександре Сергійовичу. Прошу Вас зайняти місце у президії Верховної Ради", - зазначив після голосування Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Процедура обрання першого віце-спікера стартувала минулого пленарного тижня.

Фракція "Слуга народу" запропонувала обрати на цю посаду першого віце-спікера Олександра Корнієнка, а "Європейська солідарність" - нардепку Софію Федину.

Разом з тим після перерви у сесійній залі суттєво поменшало депутатів і спікер Руслан Стефанчук запропонував закрити засідання. Цю пропозицію підтримали 226 нардепів.

Перед цим Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука новим очільником парламенту та відкликала його з посади першого віце-спікера

За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Перед цим депутати провели рейтингове голосування за кандидатів на посаду спікера, за результатами якого теж переміг Стефанчук. За нього проголосували 257 народних депутатів.

Окрім Руслана Стефанчука на посаду очільника парламенту були висунуті кандидатури лідера фракії "Голос" Ярослава Желізняка, позафракційного нардепа Гео Лероса, представників "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка та Яни Зінкевич.

Під час обговорення нардепи Ярослав Желізняк та Олексій Гончаренко зняли свої кандидатури.

Слуга народа спікер Верховна Рада голосування

 
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