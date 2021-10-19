Рада изменила статус НАБУ

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Об этом сообщают на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает RegioNews.

Верховная рада 304 голосами приняла законопроект 5459-1, который приведет Закон о НАБУ в соответствие Конституции Украины, устранит пробелы в законе и неопределенность в отношении действующего Директора Бюро, которые возникли после прошлогодних решений Конституционного Суда, - говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает изменение статуса НАБУ на орган исполнительной власти, но при этом закрепляет гарантии независимости Бюро от правительства: четко запрещает Кабмину вмешиваться в деятельность органа, запрещает отменять акты НАБУ, не позволяет давать указания или поручения относительно деятельности Бюро или конкретных уголовных производств, уволить Директора НАБУ правительство сможет только по четко определенным основаниям и при поддержке такого решения 2/3 членов КМУ и тому подобное.

В Центре противодействия коррупции отмечают, что изменение статуса НАБУ не потребует никаких дополнительных решений и Бюро сможет беспрепятственно продолжать свою работу.

Также вводится новая процедура отбора Директора НАБУ. Новый директор органа будет избран на прозрачном конкурсе, с решающим голосом международных экспертов.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 мая приняла за основу законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.