Рада изменила статус НАБУ
Рада проголосовала за изменение статуса НАБУ, обеспечив независимость органа
Об этом сообщают на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК), передает RegioNews.
Верховная рада 304 голосами приняла законопроект 5459-1, который приведет Закон о НАБУ в соответствие Конституции Украины, устранит пробелы в законе и неопределенность в отношении действующего Директора Бюро, которые возникли после прошлогодних решений Конституционного Суда, - говорится в сообщении.
Законопроект предусматривает изменение статуса НАБУ на орган исполнительной власти, но при этом закрепляет гарантии независимости Бюро от правительства: четко запрещает Кабмину вмешиваться в деятельность органа, запрещает отменять акты НАБУ, не позволяет давать указания или поручения относительно деятельности Бюро или конкретных уголовных производств, уволить Директора НАБУ правительство сможет только по четко определенным основаниям и при поддержке такого решения 2/3 членов КМУ и тому подобное.
В Центре противодействия коррупции отмечают, что изменение статуса НАБУ не потребует никаких дополнительных решений и Бюро сможет беспрепятственно продолжать свою работу.
Также вводится новая процедура отбора Директора НАБУ. Новый директор органа будет избран на прозрачном конкурсе, с решающим голосом международных экспертов.
Как сообщалось, Верховная Рада 21 мая приняла за основу законопроект о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.