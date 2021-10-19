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19 жовтня 2021, 08:48 5

Зеленський назвав терміни перезапуску Конституційного суду

19 жовтня 2021, 08:48 5
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Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський зазначає, що невдовзі відбудеться перезавантаження Конституційного суду і вже найближчими тижнями буде поновлено склад суддів

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів під час інтерв'ю каналу "ICTV".

Після поновлення складу суддів - відбудеться голосування щодо закону про Конституційний суд України.

Щодо Конституційного суду. Буде перезавантаження Конституційного суду, як тільки буде поновлено склад суддів. Ми чекали від Верховної ради їх представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться, обов'язково. І буде потім проголосовано закон про КСУ", - заявив президент.

За словами Зеленського, перезавантажений Конституційний суд працюватиме, "в першу чергу на державу".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський підписав указ про проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою.

27 вересня став відомий список осіб, які подали документи для участі в конкурсі для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає президент.

КСУ суд судді закон Володимир Зеленський

 
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