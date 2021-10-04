Арахамія приніс Разумкову підписи за його відставку

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Про це у Телеграм написав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, який додав відповідний лист від депутата

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!", - написав Разумков.

Нагадаємо, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що голосування за звільнення спікера парламенту Дмитра Разумкова відбудеться вже цього тижня.

У свою чергу, спікер парламенту Дмитро Разумков зазначає, що голосування щодо його звільнення з посади може відбутися не раніше ніж через 10 днів після отримання апаратом парламенту відповідних підписних листів

У Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.

Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.