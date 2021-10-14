Держбюджет, місцеві референдуми та децентралізація: Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти Ради

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що найближчим часом буде розглянуто проєкт держбюджету-2022, а також законопроєкт про внесення змін до Конституції щодо децентралізації

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова голови парламенту Руслана Стефанчука.

"18 числа - засідання Комітету, 20-го ми будемо голосувати бюджет в залі, в першому читанні", - сказав спікер коментуючи питання про можливе голосування за проєкт держбюджету.

Так, за словами спікера, в проєкті держбюджету на наступний рік передбачено підвищення зарплати медикам - мінімальна заробітна плата для лікарів буде встановлена на рівні 20 тисяч гривень.

Для пошуку додаткових джерел надходження коштів до держбюджету Рада планує розглянути законопроєкт №5600 "Про збалансованість бюджетних надходжень" вже в четвер, 21 жовтня.

Водночас Стефанчук розраховує, що законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде зареєстрований в парламенті до Дня місцевого самоврядування, який щорічно відзначається в Україні 7 грудня.

"Я знаю, що є чотири питання, які викликають дискусію. Це, зокрема, питання районів та надання статусу юридичної особи територіальним громадам. Тому, думаю, після такої дискусії законопроєкт вже буде зафінален, виведений в нормативну основу і буде поданий", - зазначив спікер.

Також у першому читанні до Нового року нардепи планують розглянути законопроєкт про місцевий референдум.

"Ми вже прийняли закон про всеукраїнський референдум, зараз ми хочемо обговорити й прийняти спочатку в першому, а потім у другому читанні закон про місцевий референдум, потім ми хочемо узаконити й зробити якусь загальну обов'язковість петицій", - заявив Стефанчук.

За його словами, нардепи хочуть вирішити питання, пов'язані з розширенням народовладдя в інших сферах, зокрема це мирові суди, суд присяжних і подача колективних позовів.

Нагадаємо, раніше Стефанчук розповів, що протягом найближчого пленарного тижня, з 19 по 22 жовтня, Верховна Рада не планує займатися розглядом кадрових ротацій у Кабінеті міністрів України