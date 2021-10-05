Рада розгляне "антиахметівський" законопроект за особливою процедурою наступного пленарного тижня

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Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 254 народних депутатів

Перед голосуванням на трибуну вийшов нардеп "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев, щоб оголосити про те, що монобільшість хоче проголосувати законопроект по спецпроцедурі.

Опозиція почала кричати: "Ганьба!"

На що Гетьманцев відповів: "Ганьба - це коли до законопроекту вносяться 11,5 тисяч поправок, щоб завалити законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, щоб прибрати дисбаланс в оподаткуванні, щоб прибрати політичну корупцію, яка збиралася в Податковому кодексі 30 років".

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що законопроект розглядатимуть наступного пленарного тижня.

Спеціальна процедура передбачає, що депутати будуть ставити на голосування тільки ключові поправки, які визначить профільний комітет. Інші поправки будуть вважатися розглянутими. Таким чином, кількість голосувань скорочується в рази.

Нагадаємо, що законопроєкт №5600 про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України. Його було включено до порядку денного за рішенням Погоджувальної ради. Також він передбачає збільшення ставок оподаткування руди за що власне і був неофіційно названий "антиахметівським".

Згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття цього законопроекту дозволить зібрати у 2021 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.