Зеленський доручив виплатити святкові премії військовим ЗСУ

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим Збройних сил України та премію з нагоди Дня захисників і захисниць

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

Так, Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".

Цим документом глава держави поставив завдання Кабінету міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, а також їхнього одноразового преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України", - йдеться у повідомленні.

Також уряд має внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Крім того, уряд спільно з обласними держадміністраціями та КМДА мають забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.

Нагадаємо, 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України у Києві та інших містах пройдуть марші ветеранів та святкові заходи.