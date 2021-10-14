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14 жовтня 2021, 10:22 115

В Україні відзначають День захисників та захисниць: у Києві пройдуть марші

14 жовтня 2021, 10:22 115
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Фото: flickr.com
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У четвер, 14 жовтня, з нагоди святкування Дня захисників та захисниць України у Києві та інших містах пройдуть марші ветеранів та святкові заходи 

Про проведення маршу у Києві та відповідне перекриття центральних вулиць повідомили у Поліції Києва, передає RegioNews.

Так, у Києві заплановане перекриття наступних вулиць з 13:30 до 18:30:

- вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
- ділянках прилеглих вулиць.

Марші по центральним вулицям міста анонсували одразу декілька організацій: відбудеться Марш слави УПА, Марш нації від Нацкорпусу та марші від Руху ветеранів України й Центру для учасників АТО.

Раніше повідомлялось, що у центрі Києва у зв’язку із запланованим проведенням масових заходів 14 жовтня із 13:00 можливе тимчасове призупинення руху тролейбусів та автобусів.

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