Зеленский поручил выплатить праздничные премии военным ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным Вооруженных сил Украины и премию по случаю Дня защитников и защитниц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
Так, Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".
Этим документом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - говорится в сообщении.
Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.
Кроме того, правительство совместно с областными госадминистрациями и КГГА должны обеспечить создание к концу 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.
Напомним, 14 октября по случаю празднования Дня защитников и защитниц Украины в Киеве и других городах пройдут марши ветеранов и праздничные мероприятия.