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12 жовтня 2021, 15:33 36

Зеленський знову нагородив депутатів від "Слуги народу"

12 жовтня 2021, 15:33 36
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з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський роздав нагороди з нагоди Дня юриста. Серед нагороджених депутати від фракції "Слуга народу"

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідний указ глави держави

Так, почесне звання "Заслуженого юриста України" 8 жовтня 2021 року отримали народні депутати парламентської фракції Партії "Слуга народу" Максим Дирдін і Максим Павлюк.

Максим Дирдін є членом парламентського Комітету Верховної Ради з питань правової політики, А Максим Павлюк - заступником Голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Крім того орден княгині Ольги третього ступеня отримала ще один нардеп від пропрезидентської фракції Анастасія Радіна.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року, "заслуженими юристами" стала ціла група народних депутатів фракції "Слуга народу" і депутатської групи "довіра". Вони також переважно представляли Комітет ВР з питань правової політики та Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Зокрема "заслуженими юристами" тоді стали діючі глави даних комітетів Андрій Костін і Сергій Іонушас (на той момент заступник голови Комітету).

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