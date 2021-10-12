Зеленский вновь наградил депутатов от "Слуги народа"

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Президент Владимир Зеленский раздал награды по случаю Дня юриста. Среди награжденных депутаты от фракции "Слуга народа"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующий указ Главы государства

Так, почетное звание "Заслуженного юриста Украины" 8 октября 2021 года получили народные депутаты парламентской фракции партии "Слуга народа" Максим Дырдин и Максим Павлюк.

Максим Дырдин является членом парламентского комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, а Максим Павлюк - заместителем главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Кроме того орден княгини Ольги третьей степени получила еще один нардеп от пропрезидентской фракции Анастасия Радина.

Напомним, что в августе 2021 года, "заслуженными юристами" стала целая группа народных депутатов фракции "Слуга народа" и депутатской группы "Доверие". Они также преимущественно представляли Комитет ВР по вопросам правовой политики и Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

В частности, "заслуженными юристами" тогда стали действующие главы данных комитетов Андрей Костин и Сергей Ионушас (на тот момент заместитель главы Комитета).