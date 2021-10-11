Покушение на Шефира: назначены 30 экспертиз и найдены новые вещдоки

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Правоохранители изучили около 430 гектаров местности - район, в котором было совершено покушение на первого помощника президента Сергея Шефира. В результате были выявлены дополнительные вещественные доказательства и назначены новые экспертизы

Как передает RegioNews, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

На сегодня назначено около 30 экспертиз. Мы продолжаем анализировать огромный объем данных, добытых с соответствующих камер", - отметил Енин.

По словам Енина, совершал покушение на Шефира профессионал.

"Более того, если сравнить это покушение на убийство с тем преступлением, которое было совершено в Черкассах, мы видим огромную разницу в скорости установления объективной истины в производстве", - объясняет он.

Как отмечает Енин, уже в ближайшее время обществу будет сообщено о продвижении в этом резонансном уголовном производстве.

Напомним, 22 сентября на первого помощника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

В тот же день по факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство.

Впоследствии в Нацполиции рассказали о версиях покушения на первого помощника Зеленского. Также известно, что экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника президента попало 18 пуль.