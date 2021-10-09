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Обрання керівника САП: засідання зірвано, у ЄС та США розчаровані
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09 жовтня 2021, 16:06 13

Обрання керівника САП: засідання зірвано, у ЄС та США розчаровані

09 жовтня 2021, 16:06 13
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Фото: з відкритих джерел
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У суботу, 9 жовтня, не відбулося засідання комісії, яка мала обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Причина зриву засідання - відсутність кворуму

Як передає RegioNews, про це у Facebook повідомив глава правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

За його словами, на засідання не прийшли пов’язані з Офісом президента члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної й підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти", - зазначив Шабунін.

На зрив засідання комісії відреагував президент України Володимир Зеленський.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом", - зазначив президент у Twitter.

У свою чергу, в посольстві США закликають відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок.

"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні", - наголошується в повідомленні посольства.

У посольстві вважають, що зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами.

Нагадаємо, наприкінці серпня члени комісії з обрання керівника САП заявили про спроби вплинути зсередини на результати конкурсу.

Раніше, 9 серпня, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник повідомив, що конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зупинено.

5 жовтня минулого року генпрокурор Венедіктова анонсувала початок відбору нового очільника САП.

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