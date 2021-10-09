Избрание руководителя САП: заседание сорвано, в ЕС и США разочарованы

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В субботу, 9 октября, не состоялось заседание комиссии, которая должна была избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Причина срыва заседания - отсутствие кворума

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

По его словам, на заседание не пришли связанные с Офисом президента члены комиссии Олена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

Дату практического задания комиссия определила заранее, была сделана куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", - отметил Шабунин.

На срыв заседания комиссии отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - отметил президент в Twitter.

В свою очередь, в посольстве США призывают отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне", - отмечается в сообщении посольства.

В посольстве считают, что остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами.

Напомним, в конце августа члены комиссии по избранию руководителя САП заявили о попытках повлиять изнутри на результаты конкурса.

Ранее, 9 августа, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановлен.

5 октября прошлого года генпрокурор Венедиктова анонсировала начало отбора нового главы САП.