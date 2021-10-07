Парламент перейменував два населених пункти
Верховна Рада на засіданні 7 жовтня ухвалила дві постанови, які передбачають перейменування населених пунктів України
Про це пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту.
Так, згідно із постановою "Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області" (№5075), яку підтримали 278 народних депутатів, село Болгарка називатиметься Софіївкою.
Водночас проголосована 297 парламентаріями постанова "Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області" (№5077) передбачає перейменування села Старий Чорторийськ на Чарторийськ.
Нагадаємо, парламент на засіданні 1 липня перейменував селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк.
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