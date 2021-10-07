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07 жовтня 2021, 11:48 1505

Парламент перейменував два населених пункти

07 жовтня 2021, 11:48 1505
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада на засіданні 7 жовтня ухвалила дві постанови, які передбачають перейменування населених пунктів України

Про це пише RegioNews з посиланням на засідання парламенту.

Так, згідно із постановою "Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області" (№5075), яку підтримали 278 народних депутатів, село Болгарка називатиметься Софіївкою.

Водночас проголосована 297 парламентаріями постанова "Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області" (№5077) передбачає перейменування села Старий Чорторийськ на Чарторийськ.

Нагадаємо, парламент на засіданні 1 липня перейменував селище міського типу Новгородське в Нью-Йорк.

Верховна Рада переіменування парламент

 
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